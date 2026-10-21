Частина Obidient підтримала президента Тінубу на виборах 2027 — Premium Times Nigeria

Частина учасників руху Obidient у Нігерії, який підтримував президентську кампанію Пітера Обі від Лейбористської партії у 2023 році, заявила про підтримку чинного президента Боли Тінубу на виборах 2027 року. Про рішення, оголошене 21 жовтня на брифінгу в Абуджі, повідомляє Premium Times Nigeria.

Представник групи Адесіна Фагбенро-Байрон, який раніше був директором з операцій руху Obidient, сказав, що її учасники дійшли висновку: Пітер Обі не має достатньої підготовки, щоб керувати Нігерією. Він також заявив, що Обі не скористався досвідом фахівців-волонтерів, які підтримували його президентську кампанію.

Нова назва і платформа

Група повідомила, що змінює назву з Obidients на Batified Obidients та обирає своєю політичною платформою партію Конгрес усіх прогресивних сил (APC). Її учасники планують реєструвати виборців, проводити кампанію, брати участь у мітингах і голосувати за APC та Тінубу на загальних виборах 2027 року.

Фагбенро-Байрон зазначив, що нове об’єднання також підтримало висунення віцепрезидента Кашима Шеттіми на другий термін разом із Тінубу. За його словами, група прагнутиме залучити колишніх прихильників Obidient, виборців, які ще не визначилися, та збільшити підтримку президента, зокрема у штатах, де він програв кандидатам від опозиції на виборах 2023 року.

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Аргументи на підтримку Тінубу

Представник Batified Obidients визнав економічні труднощі, зростання вартості життя, проблеми з безпекою, корупцією, освітою та системою охорони здоров’я за правління Тінубу. Водночас він заявив, що реформи адміністрації президента поступово дають результат.

Серед ознак прогресу група назвала скасування субсидій на бензин, збільшення асигнувань штатам і органам місцевого самоврядування, зменшення частки витрат на обслуговування боргу в доходах, зміцнення валютних резервів і послаблення інфляції. Також Фагбенро-Байрон послався на закон про електроенергетику, рішення Верховного суду щодо фінансової автономії місцевого самоврядування, студентські позики та розширення виробництва добрив у країні.

Він додав, що не всі колишні прихильники Obidient приєднаються до нової групи: частина з них підтримує Африканський демократичний конгрес, Нігерійський демократичний конгрес або Лейбористську партію.

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