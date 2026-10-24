Частина прихильників Лікуду в Ізраїлі заявила про розчарування Нетаньягу — PBS NewsHour

У Кір'ят-Шмоні на півночі Ізраїлю частина давніх прихильників партії «Лікуд» заявляє про розчарування прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу через безпекову ситуацію на тлі війни з угрупованням «Хезболла». Як повідомляє PBS NewsHour, це може послабити позиції Нетаньягу на виборах, що мають відбутися у вівторок.

Кір'ят-Шмона, найпівнічніше місто Ізраїлю, традиційно підтримує праві сили та «Лікуд». На виборах 2021 і 2022 років за партію Нетаньягу там голосували близько 50% виборців, тоді як у середньому по країні цей показник становив приблизно чверть.

Місто евакуювали разом із десятками інших населених пунктів уздовж ліванського кордону після початку обстрілів «Хезболли». Хоча, за даними міської влади, повернулися майже 80% із 22 тисяч жителів, місцеві оцінюють реальну кількість тих, хто повернувся, приблизно у 50%. Частина магазинів у місті досі зачинена або не має відвідувачів.

Невдоволення війною та евакуацією

64-річна Еті Бен-Шабат, яка раніше голосувала за «Лікуд», заявила, що більше не хоче підтримувати партію через, на її думку, невиконані обіцянки Нетаньягу забезпечити безпеку на півночі та ліквідувати «Хезболлу». Цього разу вона має намір проголосувати за Гаді Айзенкота — колишнього військового керівника, який прагне замінити Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра.

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Колишній член міської ради від «Лікуд» Самі Малул, навпаки, вважає, що уряд належно організував евакуацію та поставив безпеку жителів у пріоритет. Інші мешканці також зберігають підтримку прем'єра, хоча закликають його приділити більше уваги потребам півночі країни.

Голоси можуть перейти до правих партій

Ніссан Зееві, який раніше також голосував за «Лікуд», балотується до парламенту від опозиційної партії «Беяхад». Він звинувачує Нетаньягу в «залишенні півночі» та виступає за посилення військових дій проти «Хезболли» і збереження буферної зони на півдні Лівану.

Згідно з опитуванням Agam Labs при Єврейському університеті, підтримка Нетаньягу на півночі Ізраїлю знизилася приблизно з 29% перед виборами 2022 року до 17% на початку цього місяця. Директор Agam Labs Німрод Нір вважає, що частина розчарованих виборців «Лікуду» може перейти до жорсткіших правих сил, зокрема партій «Єврейська сила» та «Релігійний сіонізм».

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