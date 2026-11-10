Частина регбійних союзів прагне захисту від вильоту — The Guardian

У міжнародному регбі виникли побоювання, що частина провідних союзів прагне убезпечити себе від пониження з Nations Championship до другого дивізіону — Nations Cup. Це може спричинити нове протистояння між World Rugby, Шістьма націями та SANZAAR, повідомляє The Guardian.

Система з 2030 року

Десять провідних регбійних союзів створили компанію F10 для управління Nations Championship і продажу телевізійних та комерційних прав на змагання, крім Кубка світу, права на який належать World Rugby. За даними видання, занепокоєння в регбі викликало те, що деякі засновники F10, зокрема Уельс та Італія, можуть домагатися механізмів захисту від пониження до Nations Cup.

Японія та Фіджі мають запрошений статус у Nations Championship протягом перших трьох розіграшів — до 2030 року. Умови ліцензії World Rugby передбачають, що тоді має запрацювати система підвищення та пониження в класі. За баченням World Rugby, команду, яка програє плейоф між збірними, що посіли шості місця у своїх півкулях, замінить переможець Nations Cup.

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Голосування і комерційні права

Рада World Rugby схвалила створення Nations Championship у Парижі перед фіналом Кубка світу 2023 року. Рішення підтримав 41 член ради, проти проголосували 10, тобто воно набрало 80% голосів за необхідних 75%. Співрозмовники The Guardian, присутні на голосуванні, заявили, що спроба гарантувати десяти засновникам місця у вищому дивізіоні потребуватиме нового схвалення ради.

Окремим предметом суперечки є комерційні права на Nations Cup. Менші союзи та World Rugby хочуть продавати їх разом із правами на Nations Championship, щоб другий дивізіон отримував частку доходів. Nations Championship уклав понад 80 угод на трансляцію цьогорічного турніру, тоді як Nations Cup — 13; у багатьох країнах, зокрема у Великій Британії, матчі другого дивізіону транслюють на RugbyPass TV.

Після чотирьох турів дебютного Nations Championship найнижчі позиції посідають Італія та Фіджі, а в Nations Cup лідирують Грузія і США. Представники Шести націй офіційно заявляють, що виліт запровадять у 2030 році, хоча точний механізм ще належить визначити. Також тривають обговорення розміру компенсаційної виплати для союзу, який вибуде з вищого дивізіону.

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