Частина російських мільярдерів обмірковує майбутнє після путіна — BBC News

У Росії, державі-агресорі, частина великого бізнесу замислюється над майбутнім країни після відходу владіміра путіна та можливістю відновити політичний вплив. Про це повідомляє BBC News з посиланням на аналітиків, які стежать за російськими бізнес-елітами.

Аналітики, яких опитала BBC, називають кілька можливих сценаріїв після відходу путіна: продовження авторитарного правління, повернення впливу великих бізнес-груп або демократичні зміни. Останній варіант вони вважають найменш імовірним, оскільки за роки правління путіна демократичні інституції в країні були послаблені або зруйновані.

Залежність від Кремля

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Кремль держави-агресора, за даними BBC, утримував великий бізнес у підпорядкуванні політикою заохочень і покарань. У критиків війни вилучали активи, тоді як лояльні підприємці отримували великі державні контракти, пов’язані з війною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними Forbes, у Росії налічується 155 мільярдерів, а їхній сукупний статок сягнув майже 700 млрд доларів. Колишній радник Кремля та опозиційний політик Дмитро Некрасов зазначив, що статки багатьох представників великого бізнесу залежать від путіна, державних контрактів і прихильності влади. На його думку, власники значних ліквідних коштів можуть активніше готуватися до боротьби за вплив, а залежні від держави бізнесмени ризикують втратити все.

Інтерв’ю Мельниченка

BBC звертає увагу на інтерв’ю російського мільярдера Андрія Мельниченка для The Economist. Він не закликав путіна піти у відставку, але виступив за зміни, які могли б покласти край одноосібному правлінню в Росії, а також за ширшу взаємодію країни зі світом.

Журналіст Аркадій Островський припустив, що Мельниченко міг висловлювати настрої не лише від власного імені, а й частини інших підприємців. Водночас, за оцінками співрозмовників BBC, російські багатії навряд чи відкрито виступатимуть проти чинної влади, побоюючись ув’язнення та втрати активів. Аналітики також кажуть, що частина заможних росіян хотіла б меншого рівня репресій, вільнішого висловлення думок і більшої політичної конкуренції.

Читай нас у