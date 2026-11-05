Частка бензину у випуску НПЗ США впала нижче 45% — OilPrice

Нафтопереробні заводи США у січні—серпні 2026 року скоротили частку бензину у випуску з кожного переробленого бареля нафти та збільшили виробництво дизельного й авіаційного пального. За даними Управління енергетичної інформації США, на які посилається OilPrice, середній вихід бензину за цей період становив менш як 45%.

У кожному місяці з січня до серпня цей показник був нижчим за мінімальний рівень попередніх п’яти років. Зазвичай американські НПЗ виробляють від 45 до 50 барелів бензину з кожних 100 барелів переробленої нафти.

Прибутковість дизеля та авіапального

Попри високі ціни на бензин, дизельне та авіаційне пальне, за оцінкою OilPrice, є значно прибутковішими для переробників. Це пов’язують із дефіцитом таких видів пального на світовому ринку та вищою маржею переробки.

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Вихід дистилятів, до яких належать дизельне й опалювальне пальне, щомісяця до серпня перевищував середній показник за п’ять років. Водночас частка авіаційного пального у випуску американських НПЗ у березні вперше в історії перевищила 12% і залишалася на цьому рівні або вище до серпня.

Переробка нафти у США

За даними EIA, світові обсяги переробки нафти у другому кварталі зменшилися на 4,8 млн барелів на добу. У третьому кварталі вони відновилися на 1,8 млн барелів на добу, однак залишалися приблизно на 5% нижчими, ніж роком раніше.

Американські НПЗ, навпаки, збільшили переробку нафти на 500 тис. барелів на добу в другому кварталі та ще на 500 тис. барелів на добу в третьому. У вересні ціни на дизельне пальне досягли найвищого номінального рівня за весь час спостережень.

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