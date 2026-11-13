Частка держборгу Румунії у ВВП зросла до 61,1% — Romania Insider

Державний борг Румунії наприкінці серпня становив 1,23 трлн леїв, або близько 233,5 млрд євро. За місяць він зріс на 25,1 млрд леїв — майже 5 млрд євро. Про це з посиланням на дані Міністерства фінансів повідомляє Romania Insider.

Зростання за вісім місяців

Від початку року до кінця серпня обсяг державного боргу країни збільшився на 92,7 млрд леїв, що еквівалентно приблизно 17,6 млрд євро. Частка держборгу у валовому внутрішньому продукті піднялася до 61,1% проти 59,8% місяцем раніше.

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Попередні розрахунки

Показники співвідношення боргу до ВВП є попередніми та можуть бути переглянуті після оприлюднення даних про ВВП за третій квартал. У серпні цей показник уперше перевищив позначку 60%, хоча після перегляду він може опуститися нижче цього рівня.

Облігації в іноземній валюті

Водночас випуск облігацій в іноземній валюті у жовтні, як зазначає видання, напевно підніме частку державного боргу помітно вище 60% ВВП до кінця року.

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