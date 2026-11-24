Частка прибутку нефінансових корпорацій у Європейському Союзі у 2025 році знизилася до 39,8%, що стало четвертим поспіль роком скорочення показника. Порівняно з 2024 роком вона зменшилася на 0,2 відсоткового пункту — з 40,1%. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дані Євростату.

Динаміка показника

У 2021 році частка прибутку корпорацій у ЄС становила 42,0%. У 2022 році вона знизилася до 41,7%, а у 2023-му — до 41,5%. У 2025 році показник опустився нижче 40%.

Індикатор відображає частину доданої вартості бізнесу, яка спрямовується на винагороду капіталу, а не праці. Нижчий показник може означати слабшу прибутковість підприємств або більшу трудомісткість економіки.

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Різниця між країнами ЄС

Найвищу частку прибутку у 2025 році зафіксували в Ірландії — 74,9%. Далі йдуть Мальта з 55,2% та Румунія з 51,8%. Євростат пов’язує високий показник Ірландії зі значною присутністю іноземних багатонаціональних корпорацій із високою капіталомісткістю.

Найнижчі значення зареєстрували у Франції — 32,2%, Словенії — 33,2% та Португалії — 34,2%. У 2005 році показник у ЄС становив 40,7%, а максимуму 42,1% він сягнув у 2007 році. Рекордно низьким був рівень 39,5% у 2012 році.

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