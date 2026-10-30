Частка утриманців від 70 років на Тайвані зросла до 27% — Taipei Times

На Тайвані частка утриманців віком від 70 років, заявлених у податкових деклараціях, у 2024 році сягнула 27%. Це на 8,2 відсоткового пункту більше, ніж десять років тому, повідомляє Taipei Times з посиланням на Міністерство фінансів Тайваню.

Водночас частка утриманців віком до 18 років зменшилася до 37%. У міністерстві пов’язали ці тенденції зі старінням населення, збільшенням кількості людей, які не одружуються, та скороченням розмірів домогосподарств.

Більше декларацій від однієї особи

Частка декларацій, поданих однією людиною, у 2024 році досягла рекордних 57,4% загальної кількості. Вісім із десяти нових податкових домогосподарств складалися з однієї особи без утриманців.

Після податкової реформи 2018 року суттєво збільшилася частка домогосподарств, звільнених від сплати прибуткового податку. У 2024 році податок не мали сплачувати 45,3% податкових одиниць, або 3,17 млн одиниць.

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Податкові надходження та пільги

Надходження від консолідованого прибуткового податку на Тайвані щороку оновлювали рекорд із 2021 року й у 2025-му досягли 873,7 млрд нових тайванських доларів, або 26,8 млрд доларів США. Міністерство пояснило зростання вищими зарплатами, прибутками фондового ринку та підвищенням відсоткових ставок.

Найвищі за доходами 20% отримувачів у 2024 році отримали 60% сукупного доходу, але на них припало 97% загального податкового навантаження з прибуткового податку. Кількість домогосподарств, які скористалися спеціальним відрахуванням на довгостроковий догляд, перевищила 400 тис., а загальна сума таких відрахувань становила понад 51,8 млрд нових тайванських доларів. Обидва показники стали рекордними.

Сума спеціальних податкових відрахувань для сімей із дітьми дошкільного віку того самого року перевищила 100 млрд нових тайванських доларів.

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