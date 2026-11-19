Розробник штучного інтелекту Anthropic, що базується у Сан-Франциско, США, після первинного публічного розміщення акцій має частку венчурного фонду Sound Ventures, оцінену приблизно у $7 млрд. Фонд, співзаснований менеджером Гаєм Осірі та актором Ештоном Катчером, володіє близько 0,5% компанії, повідомляє Fortune з посиланням на Bloomberg.

Інвестиції в Anthropic

Sound Ventures уперше інвестував в Anthropic у 2023 році, вклавши $35 млн у раунд Series C. Надалі фонд брав участь у наступних раундах фінансування, а сукупний обсяг його інвестицій, за даними Bloomberg, становив близько $435 млн.

Оцінка пакета в $7 млрд базувалася на цільовій оцінці Anthropic у $1,4 трлн. Після початку торгів вартість частки могла бути більшою: акції розмістили по $83 за очікуваного діапазону $70–78. На старті торгів на Nasdaq папери відкрилися на рівні $111,50, а до середини дня знизилися приблизно до $98.

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Рекордне розміщення

Anthropic, яка розробляє ШІ-асистента Claude, залучила під час IPO близько $81,3 млрд і почала торгуватися на Nasdaq під тікером ANT. За ціною розміщення повністю розводнена оцінка компанії становила близько $1,5 трлн.

Ештон Катчер цього року відійшов від керування Sound Ventures, щоб заснувати разом із Морган Беллер нову венчурну фірму. Вона буде зосереджена на інфраструктурі для ШІ, енергетиці та deep tech. Водночас Катчер залишився радником Sound Ventures.

Сім співзасновників Anthropic, серед яких генеральний директор Даріо Амодеї та президентка Даніела Амодеї, сукупно володіють приблизно 10% компанії. За ціною IPO вартість пакета кожного з них оцінювали приблизно у $19–20 млрд.

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