У Чехії відбуваються масові протести проти планів прем’єр-міністра Андрея Бабіша змінити модель фінансування суспільних мовників, повідомляє France 24.

Побоювання щодо медіа та демократії

Голова громадського руху «Мільйон моментів за демократію» Мікулаш Мінар в інтерв’ю телеканалу заявив, що рух побоюється концентрації влади в одних руках і посилення контролю над медіа.

За словами Мінара, Чехія ризикує піти шляхом Угорщини за Віктора Орбана та Словаччини за Роберта Фіцо. Він попередив про можливий демократичний відступ у країні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Річниця Оксамитової революції

Протести проходять у період вшанування в Чехії річниці Оксамитової революції 1989 року. Мінар наголосив на цінності свобод, здобутих після падіння комунізму, та закликав до посилення опозиційних партій і подальшої громадської мобілізації.

Він також зазначив, що «Мільйон моментів за демократію» не планує брати участь у виборах як політична партія. Рух позиціонує себе як громадянський.

Читай нас у