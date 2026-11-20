Чехи протестують проти змін у фінансуванні суспільних медіа — France 24
У Чехії відбуваються масові протести проти планів прем’єр-міністра Андрея Бабіша змінити модель фінансування суспільних мовників, повідомляє France 24.
Побоювання щодо медіа та демократії
Голова громадського руху «Мільйон моментів за демократію» Мікулаш Мінар в інтерв’ю телеканалу заявив, що рух побоюється концентрації влади в одних руках і посилення контролю над медіа.
За словами Мінара, Чехія ризикує піти шляхом Угорщини за Віктора Орбана та Словаччини за Роберта Фіцо. Він попередив про можливий демократичний відступ у країні.
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Річниця Оксамитової революції
Протести проходять у період вшанування в Чехії річниці Оксамитової революції 1989 року. Мінар наголосив на цінності свобод, здобутих після падіння комунізму, та закликав до посилення опозиційних партій і подальшої громадської мобілізації.
Він також зазначив, що «Мільйон моментів за демократію» не планує брати участь у виборах як політична партія. Рух позиціонує себе як громадянський.