Чехія може наступного року оголосити тендер на придбання нових систем протиповітряної оборони. Системи мають бути здатними перехоплювати тактичні балістичні ракети. Про можливий тендер журналістам у середу повідомив міністр оборони Яромір Зуна, який супроводжує прем’єр-міністра Андрея Бабіша під час візиту до Ізраїлю, передає Radio Prague International.

Потрібні можливості

За словами Зуни, чеська армія вже має чітке уявлення про можливості, яким мають відповідати майбутні системи. Йдеться про засоби протиповітряної оборони для перехоплення тактичних балістичних ракет.

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Варіанти та умови вибору

Міністр заявив, що розглядають кілька варіантів, зокрема ізраїльські та європейські системи протиповітряної оборони. За його словами, остаточний вибір залежатиме не лише від доступного фінансування, а й від пропозицій виробників. Також враховуватимуть їхню спроможність поставити обладнання у необхідні строки.

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