Чехія не дозволить російським спортсменам в’їхати до країни для участі в жіночому чемпіонаті світу з хокею серед збірних до 18 років, який країна прийматиме в січні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар, повідомляє Cyprus Mail.

Віз російським спортсменам не видаватимуть

За словами Метнара, уряд не видаватиме віз спортсменам Російської Федерації — держави-агресора. Він наголосив, що чинні урядові рішення фактично забороняють як оформлення віз, так і участь російських спортсменів у чемпіонаті, який проходитиме в Чехії.

Міністр також заявив, що його відомство має юридичні механізми, щоб не допустити до країни спортсменів, які могли б використати візи, видані іншими державами Шенгенської зони. За його словами, глава МЗС Чехії вже поінформував колег у ЄС про це питання.

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Рішення спортивного арбітражу

30 жовтня Спортивний арбітражний суд зобов’язав Міжнародну федерацію хокею допустити російські команди до міжнародних змагань, скасувавши заборону, запроваджену після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Водночас окремі країни виступили проти допуску російських команд через триваючу агресію Росії проти України, а національні збірні заявляли про відмову грати проти них.

Міжнародна федерація хокею також підтвердила, що Росія пропустить молодіжний чемпіонат світу 2027 року в Канаді, який стартує наприкінці грудня, через обмеження на в’їзд, запроваджені канадським урядом.

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