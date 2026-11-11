Чехія планує збільшити армію до 38 тисяч — Radio Prague International

У Чехії нова версія плану розвитку війська передбачає збільшення чисельності професійних військовослужбовців до 38 тисяч, повідомляє Radio Prague International.

Ціль чисельності

Оновлений план оприлюднили в середу. Попередню версію документа нещодавно схвалили; вона передбачала, що до 2030 року кількість професійних військових має зрости до 32 тисяч осіб. Таким чином, новий орієнтир вищий на 6 тисяч.

Водночас остання редакція не містить цільової дати, до якої армія має розширити набір до 38 тисяч професійних військовослужбовців.

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Напрями розвитку

Основним завданням чеської армії залишається завершення формування важкої механізованої бригади.

Серед інших пріоритетів названо модернізацію середньої бригади, зміцнення протиповітряної та протидронової оборони. План також передбачає розвиток безпілотних систем для чеської армії.

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