У Болоньї, Італія, Чехія повела 1:0 у чвертьфінальному протистоянні Кубка Девіса з Канадою після перемоги Томаша Махача над Ліамом Дракслом. Чеський тенісист виграв матч із рахунком 6:2, 3:6, 6:2 за одну годину 55 хвилин, повідомляє Channel NewsAsia.

Махач виграв у трьох сетах

Махач, який раніше був 20-ю ракеткою світу та здобув золото Олімпіади-2024 у Парижі в міксті, почав матч із переваги 4:0 у першому сеті. Драксл, 154-й номер світового рейтингу, зумів виграти другий сет і перевести гру у вирішальну партію.

У третьому сеті Махач зробив брейк і повів 4:2, після чого довів матч до перемоги. Це була перша зустріч збірних Чехії та Канади в Кубку Девіса.

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Подальша програма протистояння

У другому одиночному матчі 14-та ракетка світу Їржі Легечка має зіграти з канадцем Феліксом Оже-Альяссімом, який посідає 17-те місце в рейтингу. Якщо після двох одиночних матчів переможця не буде визначено, у парній грі Адам Павлашек і Патрік Рікл зустрінуться з Оже-Альяссімом і Дунканом Чаном.

Переможець чвертьфіналу у п'ятницю зіграє в півфіналі проти Італії або Південної Кореї. Чехія намагається вперше більш ніж за десятиліття вийти до півфіналу турніру, тоді як Канада прагне зіграти на цій стадії вперше після тріумфу 2022 року.

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