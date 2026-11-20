Чехія розглядає можливість прискорити розширення протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема проєкти, які раніше планували реалізувати після 2035 року. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш під час візиту до Ізраїлю заявив, що уряд вивчає пропозицію компанії Rafael щодо чотирьох додаткових систем Spyder All-in-One, повідомляє Anadolu Agency.

Додаткові системи Spyder

Можлива закупівля доповнить контракт 2021 року, укладений за попереднього уряду Бабіша, на чотири батареї Spyder. За інформацією Czech Radio, усі ці системи мають досягти повної операційної готовності до кінця року.

Бабіш зазначив, що додаткові комплекси зміцнять захист країни від літаків і безпілотників. Водночас він наголосив, що Spyder не призначені для перехоплення балістичних ракет, тому Чехії необхідно розвивати окремі спроможності протиракетної оборони для захисту населення від потенційних атак.

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Тендер на протиракетну оборону

Міністр оборони Яромир Зуна повідомив, що підготовка відкритого тендеру на системи перехоплення тактичних балістичних ракет може розпочатися вже наступного року. Уряд розглядатиме як ізраїльські, так і європейські варіанти, зважаючи на вартість, пропозиції виробників і строки постачання.

Начальник Генерального штабу Мирослав Главач заявив, що Прага прагне прискорити розвиток протиракетної оборони. Початкову фазу, яка передбачає перехоплення цілей на нижніх висотах, потенційно можуть завершити до 2030 року залежно від фінансування та графіків поставок. Системи для перехоплення на великих висотах розвиватимуть у довшій перспективі. Під час триденного візиту чеська делегація також відвідала Israel Aerospace Industries, де ознайомилася з системою Arrow 3 для перехоплення загроз на великих висотах.

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