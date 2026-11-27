Уряд Чехії схвалив стратегію для обмеження неналежного використання антибіотиків і стримування поширення стійких до них бактерій. План передбачає зменшення споживання антибіотиків на 9% до 2030 року, а також додаткове фінансування лікарень і профільних команд.

Як повідомляє Radio Prague International, фахівець з інфекційних хвороб та епідеміолог Петр Смейкал із празького Інституту клінічної та експериментальної медицини зазначив, що лікування деяких пацієнтів уже ускладнюється через антибіотикорезистентність. За його словами, таку проблему фіксують не лише серед пацієнтів зі зниженим імунітетом, а й в інших лікарнях.

Високе споживання в лікарнях

Смейкал заявив, що чеські лікарні мають найвищий рівень споживання антибіотиків серед країн ЄС. Він наголосив на зв’язку між інтенсивним використанням таких препаратів і зростанням бактеріальної резистентності.

Лікар також звернув увагу на призначення антибіотиків у первинній медичній ланці та представниками інших спеціальностей без достатніх консультацій із інфекціоністами або клінічними мікробіологами. На його думку, антибіотики помилково можуть сприймати як безпечні препарати, хоча вони здатні взаємодіяти з іншими ліками та сприяти поширенню резистентності між пацієнтами.

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Контроль і фахові програми

На думку Смейкала, для реалізації стратегії потрібні контроль з боку медичних страхових компаній, професійних товариств і самих лікарень, зокрема щодо якості призначень. Окремою проблемою він назвав використання антибіотиків для лікування інфекцій, набутих у лікарнях, яких можна було уникнути.

Експерт вважає необхідним упроваджувати програми раціонального застосування протимікробних препаратів у лікарнях, будинках для літніх людей та інших закладах догляду. Такі програми, за його словами, допомагають знижувати як споживання антибіотиків, так і рівень резистентності.

Смейкал назвав ціль до 2030 року реальною, але дещо оптимістичною. Він зазначив, що швидких значних результатів очікувати не варто, а стабілізація нинішньої ситуації вже була б позитивним початком.

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