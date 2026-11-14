Чехія та ще вісім країн Європейського Союзу закликали посилити правила возз’єднання сімей для біженців та інших мігрантів. Міністри дев’яти держав надіслали спільний лист єврокомісару з питань міграції Магнусу Бруннеру, у якому запропонували переглянути чинне законодавство ЄС.

Учасники спільного листа

До звернення разом із Чехією долучилися міністри Австрії, Болгарії, Фінляндії, Греції, Італії, Люксембургу, Нідерландів і Польщі. Про ініціативу повідомляє Radio Prague International.

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Яких правил домагаються міністри

За даними австрійської агенції APA, автори листа вважають, що возз’єднання сімей дедалі більше навантажує школи, житлову сферу, систему охорони здоров’я та інші суспільні послуги. Вони прагнуть запровадження спільних європейських правил, які дозволяли б державам-членам встановлювати обмеження.

Водночас міністри наголошують, що такі обмеження мають діяти в межах юридично стійкого механізму возз’єднання сімей. Ініціатива передбачає перегляд наявних норм ЄС, а не описує конкретних нових обмежень для окремих країн.

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