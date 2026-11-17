Чехія збільшила гуманітарну допомогу сектору Гази. Про це міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка оголосив після зустрічі чеської урядової делегації з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомляє Radio Prague International.

Допомога перед зимою

За словами Мацінки, метою збільшення підтримки є пом’якшення наслідків збройного конфлікту напередодні зими. Міністр також заявив, що має намір порушити ситуацію в Газі під час двосторонньої зустрічі зі своїм ізраїльським колегою.

Мацінка зазначив, що Чехія прагне використати свої особливо добрі відносини з Ізраїлем, які, на його думку, полегшують обговорення ситуації в секторі Гази.

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Фінансування медичного центру

У жовтні глава чеського МЗС схвалив виділення 10 мільйонів чеських крон для медичного центру Святого Йосифа в Газі, яким опікується Суверенний Мальтійський орден. Кошти призначені для реабілітації, закупівлі медичного обладнання та харчової підтримки дітей і матерів, які страждають від недоїдання.

Торік Чехія спрямувала близько 2 мільйонів крон на програму охорони здоров’я Мальтійського ордену в Газі.

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