Челсі обіграв Манчестер Сіті та очолив жіночу Суперлігу — The Guardian

Лондонський «Челсі» переміг «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0 на стадіоні «Стемфорд Брідж» і випередив суперниць у турнірній таблиці жіночої Суперліги. Єдиний м’яч у матчі забила Сенді Балтімор у компенсований час першого тайму. Про це повідомляє The Guardian.

Гол Балтімор став вирішальним

Балтімор завдала результативного удару з меж штрафного майданчика. Перемога стала для «Манчестер Сіті» першою поразкою від початку сезону. До цього матчу команда забивала щонайменше один гол у 21 грі поспіль у всіх турнірах.

«Челсі» володів м’ячем 51% ігрового часу, тоді як у «Манчестер Сіті» цей показник становив 49%. Лондонська команда завдала 11 ударів повз ворота та двох у площину. Суперниці «Челсі» пробили 12 разів повз ворота й один раз у площину.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вилучення Ямашіти

Воротарка «Манчестер Сіті» Аяка Ямашіта отримала пряму червону картку після зіткнення з Аліссою Томпсон. Після вилучення «Сіті» грав у меншості, однак гра залишалася відкритою до фінального свистка.

«Челсі» виконав шість кутових, а «Манчестер Сіті» — три. Команди припустилися п’яти та восьми фолів відповідно.

Читай нас у