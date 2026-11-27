Чемпіон Формули-1 Кімі Антонеллі показав найкращий час у першій вільній практиці Гран-прі Катару на трасі «Лусаїл». Пілот Mercedes випередив напарника Джорджа Расселла на пів секунди та оформив для команди дубль у сесії, повідомляє Sky Sports.

Перевага Mercedes

Антонеллі випередив на 0,661 секунди Ізака Аджара з Red Bull, який посів третє місце та став найкращим серед гонщиків поза Mercedes. Свій найкращий результат італієць показав на шинах середньої жорсткості, тоді як майже всі пілоти встановили найшвидші кола на м'яких шинах.

На двох попередніх етапах Mercedes не фінішувала на подіумі. Водночас Лусаїл вважають трасою, що мала б підійти McLaren. Команда з Уокінга за два етапи до завершення сезону поступається Red Bull дев'ятьма очками в боротьбі за третє місце в Кубку конструкторів.

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Результати суперників

Ландо Норріс із McLaren став четвертим, програвши Антонеллі 0,850 секунди. Упродовж сесії британський гонщик був незадоволений балансом боліда. Його напарник Оскар Піастрі посів п'яту позицію, а Макс Ферстаппен показав шостий час.

Пілоти Ferrari Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон стали сьомим та восьмим відповідно, відставши від лідера приблизно на 1,3 секунди. Дев'яте місце посів Арвід Ліндблад із Racing Bulls, а десятку замкнув П'єр Гаслі з Alpine. Олівер Берман із Haas показав 17-й результат.

Американець Джек Кроуфорд замінив Фернандо Алонсо за кермом Aston Martin. Він випередив Ланса Стролла, напарника Алонсо по команді.

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