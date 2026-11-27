Восьмиразовий чемпіон MotoGP Марк Маркес завершить кар’єру після фінальної гонки сезону 2026 року — Гран-прі Валенсії. Вона стане останньою для нього як професійного гонщика та учасника команди Ducati Lenovo.

Заява Ducati

Про рішення команди Ducati 27 листопада повідомило Channel NewsAsia із посиланням на Reuters. Ducati заявила, що Маркес вирішив завершити виступи в MotoGP, а Гран-прі Валенсії 2026 року буде його останньою гонкою у професійній кар’єрі та в складі Ducati Lenovo. Повідомлення команда оприлюднила у п’ятницю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Титули Маркеса

У матеріалі Маркеса названо восьмиразовим чемпіоном MotoGP. У підписах до фотографій зазначено, що 22 листопада на Гран-прі Португалії в Портімау він здобув титул чемпіона світу MotoGP 2026 року. Це чемпіонство стало для нього десятим титулом у серіях Гран-прі та восьмим титулом у MotoGP.

Читай нас у