На чемпіонат світу з крикету, який з 2 жовтня до 21 листопада спільно проведуть Намібія, ПАР і Зімбабве, надійшло майже 140 мільйонів заявок на квитки. Прийом заявок у межах балотування має закритися в суботу, повідомляє Cyprus Mail.

Заявки з майже 200 країн

Директорка турніру Сара Едгар заявила, що попит значно перевищив очікування організаторів. За її словами, заявки надійшли майже з 200 країн, що свідчить про глобальний інтерес до змагання.

Раніше цього місяця Міжнародна рада крикету повідомила про вісім мільйонів запитів на квитки на матч Індія — Пакистан. Поєдинок запланований на 10 жовтня в Йоганнесбурзі, ПАР.

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Підготовка 12 арен

Едгар нещодавно відвідала всі 12 арен чемпіонату та зазначила, що вони перебувають на різних етапах готовності. Частині стадіонів потрібні лише невеликі оновлення, тоді як окремі об’єкти будують із нуля.

Зокрема, новий майданчик будують для Вікторія-Фолс, а стадіон у Віндгуку, столиці Намібії, розвивали з розрахунком на проведення чемпіонату світу. У 14-му розіграші турніру візьмуть участь 14 збірних, які проведуть 57 матчів. Це буде перший чемпіонат світу з крикету в Африці з 2003 року, коли ігри відбувалися в ПАР, Зімбабве та Кенії.

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