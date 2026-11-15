Чемпіонка UFC Кайла Гаррісон перемогла Аманду Нуньєс — The Guardian

Чемпіонка UFC у легшій вазі Кайла Гаррісон захистила титул, змусивши Аманду Нуньєс здатися в четвертому раунді поєдинку в комплексі «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку, США. Гаррісон збила суперницю з ніг, пішла за нею в партер і провела задушливий прийом ззаду.

Як повідомляє The Guardian, для Гаррісон це був перший захист чемпіонського пояса UFC. Американка, яка є дворазовою олімпійською чемпіонкою з дзюдо, вийшла на бій після тривалої перерви: її попередній поєдинок відбувся у червні 2025 року, а в січні вона перенесла операцію зі зрощення хребців через травму шиї.

Перебіг титульного бою

Нуньєс повернулася до октагону після трирічної перерви. У перших двох раундах бразилійка неодноразово намагалася боротися з дворазовою олімпійською чемпіонкою, але сама опинялася на спині. Гаррісон завдавала коротких ударів руками та ліктями в голову суперниці.

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У четвертому раунді Гаррісон одразу збила Нуньєс з ніг, пішла за нею в партер і виконала задушливий прийом, після якого Нуньєс здалася. «Думаю, я досі в шоці», — сказала Гаррісон після перемоги. Її рекорд у змішаних єдиноборствах становить 20 перемог і одну поразку, тоді як у Нуньєс — 23 перемоги та шість поразок.

Прощальний бій Томпсона

На цьому ж турнірі 43-річний Стівен Томпсон провів прощальний поєдинок у кар'єрі проти Чарльза Радтке у напівсередній вазі. Томпсон, який двічі боровся за чемпіонський титул у цій категорії, переміг достроково в третьому раунді ударом ногою з розвороту в голову суперника. Після поєдинку він поклав рукавички на настил — традиційний символ завершення кар'єри в ММА.

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