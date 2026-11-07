Чень Міньсін здобула золото Юнацьких Олімпійських ігор з настільного тенісу — Taipei Times

Тайванська 17-річна спортсменка Чень Міньсін здобула золоту медаль у жіночому одиночному розряді з настільного тенісу на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, Сенегал. У фіналі в Dakar Expo Center вона перемогла представницю Сінгапуру Лой Мін Їн, повідомляє Taipei Times.

Перебіг фіналу

Чень вела 2:1 за партіями, однак мала труднощі в четвертій партії. У п’ятій вона повернула контроль над грою та реалізувала третій сетбол, вийшовши вперед 3:2.

У шостій партії тенісистки зрівняли рахунок — 10:10. Після цього представниця Тайваню виграла два наступні розіграші та здобула золоту нагороду.

Медальний залік

Ця перемога стала для Тайваню першою золотою медаллю з настільного тенісу в історії Юнацьких Олімпійських ігор. Водночас це четверта медаль Тайваню в цьому виді спорту від часу його дебюту на Іграх у 2010 році.

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Після фіналу Чень сказала, що матч був складним. За її словами, вона намагалася підтримувати рівний темп, зосереджуватися на кожному окремому розіграші та продовжувати боротьбу попри втому.

Тренер спортсменки Хуан Шеншен зазначив, що Лой, посіяна на турнірі під 10-м номером, виконувала якісні удари. Водночас Чень змогла скоригувати тактику та збити ритм суперниці.

Після 52 із 153 змагань у Сенегалі Тайвань посідав 10-те місце в медальному заліку з однією золотою, двома срібними та двома бронзовими нагородами. Лідирувала Японія — з вісьмома золотими, двома срібними та чотирма бронзовими медалями.

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