Ченду Жунчен звільнив тренера Джона Алоїзі — ABC News Australia

Китайський футбольний клуб «Ченду Жунчен» звільнив головного тренера Джона Алоїзі та членів його тренерського штабу після невдалого завершення сезону в Китайській Суперлізі. Про це повідомляє ABC News Australia.

П’ять поразок наприкінці сезону

«Ченду Жунчен» більшу частину сезону очолював турнірну таблицю та за п’ять турів до завершення чемпіонату мав 14-очкову перевагу. Однак команда програла всі п’ять заключних матчів.

Перед останніми чотирма турами клубу було достатньо здобути одне очко, щоб стати чемпіоном. У заключному матчі «Ченду Жунчен» поступився «Шаньдун Тайшань» з рахунком 2:3, а титул дістався «Далянь Їнбо».

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Вирішальні особисті зустрічі

«Ченду Жунчен» мав кращу різницю м’ячів, однак у Китайській Суперлізі за рівності очок пріоритет мають результати особистих зустрічей. «Далянь Їнбо» виграв обидва матчі проти «Ченду Жунчен», що й забезпечило йому чемпіонство.

Після втрати титулу Алоїзі перепросив уболівальників команди та заявив, що відчуває велике розчарування. Австралійський фахівець раніше вигравав чемпіонат з «Вестерн Юнайтед».

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