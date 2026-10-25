У Південній Австралії через негоду близько 12 тисяч споживачів втратили електропостачання від полудня суботи до 10:00 неділі. Пориви вітру в окремих районах, зокрема в Порт-Огасті, сягали 96–98 км/год, повідомляє ABC News Australia.

Десятки викликів рятувальників

Державна служба з надзвичайних ситуацій Південної Австралії отримала 60 викликів за 24 години, починаючи з 7:00 суботи. Найбільше звернень надійшло з північних передмість Аделаїди та району Порт-Огасти. У Порт-Огасті приблизно 20 викликів надійшли протягом пів години.

За словами чергового офіцера служби Іана Бонітона, більшість робіт була пов’язана з наслідками сильного вітру. Рятувальники реагували на випадки падіння дерев, а також на пошкодження дахів і огорож.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гілка дерева пошкодила автомобіль

У Гайд-Парку, передмісті на півдні Аделаїди, велика гілка дерева впала на парковку біля ресторану та розчавила задню частину припаркованого автомобіля. Співвласниця кафе Hello Neighbour Лора Едмундс розповіла, що під час падіння гілки в машині нікого не було. За її словами, це дерево вже скидало гілки на сусідній заклад приблизно шість місяців тому.

Метеоролог Девід Крок пояснив, що негоду спричинила тропічна повітряна маса над Квінслендом, вологу з якої підхопив холодний фронт на півдні Австралії. Через це над Південною Австралією, Вікторією і Тасманією сформувалася смуга опадів.

В Аделаїді та прилеглих височинах від 9:00 суботи випало 15–20 мм дощу, а в частинах східної Південної Австралії — 25–30 мм. За даними SA Power Networks, станом на ранок неділі без електроенергії залишалися близько 500 споживачів. Енергетики продовжували відновлювальні роботи на півострові Ейр, у районі Мід-Норт, на південному сході штату та в агломерації Аделаїди.

Читай нас у