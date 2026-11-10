Через Ормузьку протоку пройшов 31 танкер СПГ, більшість — з Катару — OilPrice

У жовтні через Ормузьку протоку пройшов 31 танкер зі скрапленим природним газом, що стало найвищим показником із лютого. У вересні через протоку пройшли 27 газовозів, повідомляє OilPrice з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler, які цитує Reuters.

Поставки з Катару

Більшість вантажів було завантажено в катарському хабі Рас-Лаффан, хоча там досі діє режим форс-мажору. За даними Kpler, у двох випадках СПГ, завантажений у Рас-Лаффані, перевантажили на інші танкери після того, як первісні судна вийшли з Ормузької протоки.

Попри жовтневе зростання, катарський експорт СПГ залишається суттєво нижчим за рівень лютого. Тоді обсяг поставок Катару майже сягнув 6,2 млн тонн, тоді як у жовтні становив 2,7 млн тонн.

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Експорт ОАЕ та контракти Катару

Дані Kpler свідчать, що Об'єднані Арабські Емірати відновили експорт скрапленого газу до довоєнних рівнів. У жовтні з острова Дас відвантажили сім партій СПГ — стільки ж, як і у вересні.

QatarEnergy у березні заявила, що іранські атаки на союзників США у Перській затоці вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару та спричинили орієнтовні щорічні втрати у 20 млрд доларів. Компанія намагається виконувати контрактні зобов'язання попри форс-мажор.

Нещодавно Катар уклав із Cheniere Energy дві довгострокові угоди на закупівлю до 4 млн тонн американського СПГ щороку з експортних підприємств Sabine Pass і Corpus Christi. Постачання мають розпочатися у 2031 році та тривати до 2054 року. Rystad Energy водночас попередила, що цієї зими в Північній півкулі через обмежену пропозицію газу є висока ймовірність істотного зростання цін.

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