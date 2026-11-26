У період із 1 до 19 листопада семиденне середнє число танкерів із нафтою, паливом і скрапленим природним газом, що проходили Ормузьку протоку, перевищувало 26 суден на добу. Це відбувалося попри активізацію атак та інцидентів із морськими мінами, кількість яких, за даними джерела, сягнула найвищого рівня від початку війни з Іраном. Про це повідомляє OilPrice із посиланням на дані відстеження суден Vortexa, які навело Bloomberg.

Трафік зріс порівняно з жовтнем

Для порівняння, у жовтні семиденний середній показник щонайменше протягом двох третин днів був нижчим за 25 суден. Водночас наведені дані можуть не враховувати всі танкери, які пройшли або намагалися пройти через протоку, через перешкоди для сигналів і масове вимкнення транспондерів на суднах.

За даними Vortexa, через протоку дещо поменшало великих нафтових танкерів класів VLCC і Suezmax. Натомість зросла кількість менших суден класу Aframax. Така зміна структури флоту ускладнює оцінку обсягів нафти й пального, що залишають Перську затоку та прямують на міжнародні ринки.

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Менші танкери перевозять більше нафти

У жовтні менші нафтові танкери перевезли через Ормузьку протоку найбільші від початку війни з Іраном обсяги сирої нафти. OilPrice пов'язує це з тим, що Іран націлюється на супертанкери, а кількість інцидентів із морськими мінами та невідомими снарядами досягла найвищого за воєнний час рівня.

Також рекордна кількість танкерів LR2, які раніше перевозили дизельне паливо й бензин, почала транспортувати сиру нафту. За місткістю такі судна подібні до Aframax і можуть перевозити до 800 тисяч барелів нафти. Їх можуть залучати до складних логістичних операцій поблизу Ормузької протоки, де останніми місяцями такі перевезення стали основним способом вивезення сировини з Перської затоки.

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