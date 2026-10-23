Червоний Хрест Кенії розширює допомогу для 1000 домогосподарств — Anadolu Agency

Червоний Хрест Кенії розширює екстрену допомогу для сімей, які прибули до прикордонного міста Мояле в Кенії, рятуючись від сутичок між регіоном Оромія та Сомалійським регіональним штатом Ефіопії. Початковий етап гуманітарної операції розрахований на 1000 домогосподарств, повідомляє Anadolu Agency.

Комісар округу Марсабіт Стенлі Каманде підтвердив, що переміщені люди з Ефіопії перетнули кордон. Багато з них шукали прихистку у родичів і місцевих жителів на кенійському боці кордону. За даними Червоного Хреста, чимало сімей прибули лише з найнеобхіднішими речами й потребують житла, їжі, чистої води та медичної допомоги.

Допомога для переміщених сімей

Організація спільно з окружною та національною владою облаштовує тимчасові притулки й роздає намети, ковдри, килимки для сну, ємності для води та кухонне приладдя. Також родинам надають збагачене борошно для каші, призначене для маленьких дітей, вагітних і жінок, які годують грудьми.

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Червоний Хрест надає першу допомогу та сприяє возз’єднанню родин, розділених під час переміщення. В організації попередили про гостру нестачу продовольства, безпечної питної води, санітарних умов і медичних послуг, що особливо позначається на жінках, дітях, літніх людях та людях з інвалідністю.

Сутички на ефіопському боці кордону

Стрілянина почалася в Мояле на території Ефіопії на тлі напруженості через вивішування прапора Сомалійського регіонального штату в місцевій адміністративній будівлі в районі, яким управляє регіон Оромія. Загибель 13-річної дівчини 18 жовтня ще більше загострила ситуацію, а в ніч на четвер почалися збройні зіткнення, що посилилися того ж дня.

Місцеві жителі повідомляли про інтенсивну стрілянину за участю регіональних сил безпеки. За даними місцевих ефіопських медіа, бої поширилися на райони Гумі-Ельдалло, Вачіле та Ареро на півдні країни. Будинки й торговельні центри були спалені, через що мешканці залишали своє майно. Кількість загиблих і поранених наразі не встановлена.

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