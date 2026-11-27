Міжнародний комітет Червоного Хреста попередив про небезпечні умови проживання переміщених палестинців у секторі Гази, Палестина, напередодні зими. Люди змушені залишатися у зношених наметах, які майже не захищають від дощу, або шукати прихисток у пошкоджених будівлях, що можуть обвалитися, повідомляє Anadolu.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, у наметах та інших тимчасових укриттях проживають близько 1,36 млн палестинців, або 65% населення Гази. Речниця МКЧХ Амані аль-Навук зазначила, що домівки й інфраструктура значною мірою пошкоджені або зруйновані, а безпечних укриттів критично бракує.

Ризик повеней та хвороб

У МКЧХ очікують, що сильні зимові дощі спричинять масштабні підтоплення. Вулиці в громадах переміщених людей можуть перетворитися на потоки води, а намети — бути змитими. За даними ООН, 6 листопада зливи затопили намети, спричинили обвали пошкоджених війною будівель, пошкодили гуманітарні об'єкти та порушили роботу базових служб.

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17 листопада Міжнародна організація з міграції та Всесвітня продовольча програма повідомили, що від початку місяця в Газі було пошкоджено або зруйновано щонайменше 40 тис. додаткових укриттів. Понад половина з 1 700 місць розміщення переміщених осіб розташована у районах, вразливих до підтоплень.

Брак гуманітарної допомоги

Речниця Червоного Хреста також застерегла від погіршення ситуації з водопостачанням та санітарією. За її словами, каналізаційна система Гази не здатна функціонувати, значна частина водогонів пошкоджена, як і більшість медичних закладів. ВООЗ зафіксувала 692 підозрювані випадки менінгіту з 1 жовтня до 23 листопада; більшість із них припала на немовлят віком до року.

ООН оцінює мінімальні потреби Гази у зимових укриттях у 283 млн доларів, однак профінансовано лише 35% цієї суми. Наявні запаси та очікувані поставки покривають менш як 20% потреб у ковдрах, матрацах і лампах на сонячних батареях, а потреби у зимовому одязі — менш як на 1%.

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