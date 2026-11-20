Чеський ковзаняр Методей Їлек переміг у забігу на 5000 метрів на етапі Кубка світу в Обіхіро, Японія. Для 20-річного спортсмена це стала друга поспіль перемога на цій дистанції в межах Кубка світу.

Їлек подолав дистанцію за 6 хвилин 0,27 секунди. Цей результат став його особистим рекордом, а також новим рекордом ковзанки в Обіхіро. Про виступ чеського спортсмена повідомляє Radio Prague International.

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Друга перемога поспіль

Перемога в Японії стала продовженням успішного виступу Їлека на попередньому етапі Кубка світу в Пекіні, де він також фінішував першим на дистанції 5000 метрів. Раніше ковзаняр здобув золоту та срібну медалі зимових Олімпійських ігор у Мілані.

Призери забігу

Друге місце посів норвежець Сандер Ейтрем, який відстав від переможця на 1,1 секунди. Ейтрем є чинним олімпійським чемпіоном на дистанції 5000 метрів і володарем світового рекорду. Він виступав з Їлеком в одному забігу. Третім фінішував польський ковзаняр Володимир Семірунній.

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