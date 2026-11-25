Чеський національний банк через рік після запуску експериментального портфеля цифрових активів вартістю $1 млн не повідомив, скільки біткоїнів придбав, за якою ціною та скільки ці активи коштують нині. Про це повідомляє CoinDesk.

Пілотний портфель банк представив 13 листопада 2025 року. До нього увійшли біткоїн, стейблкоїни, прив’язані до долара США, а також токенізований доларовий депозит — банківський депозит, відображений у блокчейні. Рада банку схвалила експеримент 30 жовтня 2025 року, коли біткоїн торгувався приблизно по $110 670.

Падіння курсу біткоїна

На момент оголошення про портфель 13 листопада 2025 року ціна біткоїна становила близько $98 тис. За даними CoinDesk, у понеділок криптовалюта торгувалася біля $61 тис., що приблизно на 44% нижче за рівень на дату оголошення.

Водночас визначити можливий збиток центробанку неможливо, оскільки він не назвав ані дати й вартості купівлі біткоїнів, ані частки BTC в портфелі порівняно з іншими цифровими активами. Банк також не уточнив, чи змінював обсяг його біткоїн-активів після першої операції та чи планує він зменшувати їхню балансову вартість наприкінці року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Облік за первісною вартістю

У фінансовій звітності за 2025 рік біткоїн класифікований як нематеріальний актив, так само як програмне забезпечення. Такі активи відображають за первісною вартістю, тому вартість біткоїна в обліку не коригується автоматично відповідно до щоденних ринкових коливань.

Стейблкоїни та токенізований доларовий депозит банк обліковує як вимоги в іноземній валюті. У звітності не наведено окремо обсяг біткоїнів, їхню вартість придбання чи ринкову оцінку.

Чеський національний банк повідомив, що першу купівлю біткоїнів провели на регульованій іноземній біржі. Активи зберігає зовнішній кастодіан, назву якого банк не розкрив. Портфель перебуває у підрозділі досліджень та інновацій CNB Lab, окремо від міжнародних резервів банку, які оцінювалися приблизно у $180 млрд. Регулятор заявляв, що не планує збільшувати початкову інвестицію в $1 млн.

Читай нас у