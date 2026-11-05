У США Американський коледж фахівців із захворювань грудної клітки CHEST у нових клінічних настановах рекомендував лікарням проактивно пропонувати лікування тютюнової залежності кожному госпіталізованому пацієнтові, який нині курить сигарети. Такий підхід називають opt-out: підставою для пропозиції допомоги має бути статус курця, а не лише заявлена готовність людини відмовитися від тютюну, повідомляє News-Medical.

Лікування під час госпіталізації

Автори настанов зазначають, що перебування в лікарні може бути можливістю почати відмову від куріння: пацієнти не можуть курити в стаціонарі та можуть відчувати симптоми нікотинової абстиненції. Для контролю таких симптомів експертна група пропонує починати нікотинозамісну терапію ще під час госпіталізації. Поєднання нікотинового пластиру тривалої дії з жувальною гумкою або льодяниками короткої дії може допомогти зменшити потяг до сигарет.

Настанови також містять сильну рекомендацію розпочинати до виписки вареніклін — рецептурний препарат, що знижує тягу до нікотину. Окремо експерти радять надавати госпіталізованим пацієнтам, які курять, щонайменше 15 хвилин консультування щодо припинення вживання тютюну, а не обмежуватися короткою порадою.

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Підтримка після виписки

Після виписки пацієнтам рекомендують пропонувати телефонне консультування та активний контакт із боку медичної системи. У настановах зазначено, що такий супровід виявився ефективнішим за пасивне скерування до державної телефонної служби допомоги з припинення куріння.

Доказову базу настанов сформували після аналізу понад 9 300 анотацій наукових робіт; до неї увійшли 142 дослідження. Частина рекомендацій є сильними, а частина — умовними, оскільки для окремих питань, зокрема прямого порівняння медикаментів і потрібної тривалості консультування, доступних досліджень було небагато.

У розробленні документа брали участь, зокрема, директор програми лікування тютюнової залежності MUSC Health Бенджамін Толл і заступниця директорки програми Алана Роєвскі. За їхніми словами, допомогу можуть надавати лікарі, медсестри, соціальні працівники та інші фахівці — головне, щоб лікарня мала сталий механізм її пропозиції пацієнтам.

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