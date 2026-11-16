Четверо озброєних осіб наблизилися до танкера на схід від Сокотри — Anadolu Agency

Човен із чотирма озброєними людьми наблизився до нафтового танкера приблизно за 430 морських миль на схід від єменського острова Сокотра. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на британську службу UKMTO.

Повідомлення капітана

За даними UKMTO, капітан танкера повідомив про наближення ймовірного базового судна та меншого човна. Інцидент зафіксували в точці з координатами 12°02′ північної широти та 61°47′ східної довготи.

На борту малого човна помітили чотирьох озброєних осіб і драбину, зазначили в UKMTO. Служба не уточнила, чи намагалися ці люди піднятися на танкер та чи відбулося будь-яке протистояння.

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Попередження для суден

UKMTO закликала судна, що проходять через цей район, бути обережними та повідомляти про підозрілу активність, поки влада розслідує інцидент.

Одразу не було інформації про стан танкера, його назву, прапор, вантаж або пункт призначення. Подія сталася на тлі поновлених побоювань щодо піратства та збройних нападів на комерційні судна в Аденській затоці й західній частині Індійського океану.

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