Четверо регбістів збірної ПАР повертаються з Японії до місцевих клубів — Channel NewsAsia

Четверо досвідчених гравців збірної ПАР із регбі повертаються з Японії до клубів у своїй країні. Йдеться про хукера Малколма Маркса, фланкера Пітера-Стефа дю Туа, флайхава Мані Ліббока та форварда третьої лінії Кваггу Сміта. Капітан команди Сія Колісі привітав їхнє повернення, яке має посилити місцевий регбі напередодні Кубка світу 2027 року, повідомляє Channel NewsAsia.

Посилення місцевого регбі

Колісі заявив, що повернення досвідчених гравців буде корисним для збірної ПАР. За його словами, молоді регбісти матимуть можливість навчатися у таких виконавців, як дю Туа та Сміт.

Він також очікує, що південноафриканські дербі стануть конкурентнішими, оскільки команди посилюють склади якісними гравцями. На думку капітана, це позначиться й на рівні United Rugby Championship.

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Вшанування пам’яті Ендрюса

Напередодні матчу Чемпіонату націй проти Італії в Турині Колісі також ушанував пам’ять колишнього партнера по Sharks Гайрона Ендрюса. Друголінієць помер минулого місяця у віці 31 року в готелі команди Lions, а його похорон мав відбутися в суботу.

Колісі грав з Ендрюсом у Sharks і назвав його дивовижною людиною. Він зазначив, що особливо співчуває дружині регбіста та їхнім двом дітям.

Наступні матчі збірної

Збірна ПАР виграла серію проти Нової Зеландії з рахунком 3:1. Після матчу з Італією команда має зіграти з Францією та Ірландією, а потім завершити чотири поспіль ігрові вікенди фіналами Чемпіонату націй.

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