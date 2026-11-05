Chevrolet збільшив потужність Silverado EV Trail Boss до 750 кінських сил — InsideEVs

Chevrolet для 2027 модельного року збільшила максимальну потужність електричного пікапа Silverado EV Trail Boss із батареєю Max Range до 750 кінських сил. Крутний момент цієї версії становить 775 фунт-футів. Як повідомляє InsideEVs, це на 25 кінських сил більше, ніж у моделі попереднього року.

Максимальна віддача доступна лише після активації режиму Wide Open Watts (WOW), призначеного для максимального прискорення, а не регулярного використання. Chevrolet не уточнила, якою є потужність пікапа, коли цей режим вимкнений.

Роз’єм NACS для всіх версій

Усі комплектації Silverado EV 2027 модельного року отримали штатний зарядний порт NACS, аналогічний роз’єму Tesla. Це дає змогу заряджати пікап на станціях Tesla Supercharger та інших зарядних пристроях із NACS без перехідника.

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Автомобіль також оснастили новими функціями камер. Cabin Glance виводить на екран мультимедійної системи відео із салону. Security Recording записує відео з бортових камер у разі спрацювання сигналізації, а Surround Vision Recorder безперервно фіксує зображення під час використання автомобіля.

Ціни та оснащення

Ціни на всі версії Silverado EV зросли. Базовий Silverado EV Standard Range коштує від 56 085 доларів США з урахуванням доставки — на 700 доларів більше за попередню модель. Версії LT і Trail Boss із батареєю Extended Range подорожчали на 1 000 доларів, а Trail Boss Max Range стартує від 90 395 доларів, що на 1 200 доларів більше за модель 2026 року.

Усі Silverado EV мають двомоторну систему повного приводу. Trail Boss оснащують підвіскою з підйомом на два дюйми, 35-дюймовими шинами, кермуванням усіма колесами та новими режимами водіння. Trail Boss із батареєю Max Range має запас ходу до 478 миль. Комплектацію RST, яка раніше була флагманською, припинили випускати. Виробництво Silverado EV 2027 модельного року розпочали на заводі GM Factory Zero у Мічигані.

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