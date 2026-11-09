Chicago Fire встановив рекорд сумарної відвідуваності — Interia Sport

У США футбольний клуб Chicago Fire встановив рекорд за сумарною відвідуваністю домашніх і виїзних матчів у сезоні MLS. Загалом ігри команди відвідали 859 751 глядач, тоді як показник Inter Miami становив 1 149 323. Як повідомляє Interia Sport, ці дані підтверджує статистика на офіційному сайті MLS.

Четвертий поспіль домашній рекорд

Chicago Fire також учетверте поспіль оновив власний рекорд відвідуваності домашніх матчів. У попередньому сезоні на стадіоні клубу побували майже 399 тисяч глядачів, а в поточному — понад 419 тисяч.

Команда вже гарантувала собі участь у плей-оф MLS, попри поразку від Columbus Crew із рахунком 3:4. Раніше Chicago Fire зіграв унічию 2:2 з Orlando City — після цього матчу повідомили про новий домашній рекорд клубу.

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Відвідуваність виїзних матчів

За підрахунками порталу Men in Red 97, матчі Chicago Fire на полях суперників у 17 зустрічах зібрали 420 840 глядачів — у середньому 24 755 за гру. Це був другий показник у лізі після Inter Miami, чиї виїзні матчі в середньому відвідували близько 41 тисячі людей.

Журналіст Алекс Калабрезе вважає, що одним із чинників зростання інтересу став трансфер Роберта Левандовського. Водночас він зазначив, що на відвідуваність впливали також зростання інтересу до MLS після чемпіонату світу у США та проведення частини матчів Chicago Fire на великих стадіонах НФЛ у другій половині сезону.

Калабрезе звернув увагу, що серпнева нічия з New York Red Bulls привернула значну кількість польських уболівальників. Матчі Chicago Fire в Нью-Йорку та Сіетлі також зібрали найбільшу на той момент аудиторію сезону для команд-господарів.

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