«Чикаго Беарс» перемогли «Детройт Лайонс» із рахунком 39:35 у матчі NFL на День подяки. Вирішальний тачдаун за три секунди до завершення гри оформив Роум Одунзе, а перемога вивела «Беарс» на одноосібне перше місце Північного дивізіону NFC. Про це повідомляє Sky Sports.

Повернення в гру в четвертій чверті

«Лайонс» вели протягом 53 хвилин і 31 секунди матчу. У середині четвертої чверті їхня перевага становила 11 очок після 70-ярдового тачдауну Джаміра Гіббса — третього для ранінбека в цій грі.

Квотербек «Чикаго» Кейлеб Вільямс знайшов Одунзе передачею на 41 ярд для тачдауну, після чого сам реалізував двоочкову спробу та скоротив відставання до трьох очок. Наступна атака «Детройта» завершилася перехопленням пасу Джареда Гоффа.

«Беарс» згодом не реалізували четверту спробу на території суперника, однак повернули м’яч трохи більш як за дві хвилини до завершення гри. Вільямс і Одунзе вдруге поєдналися в ендзоні: ресивер упіймав м’яч у дальній частині зони заліку, зберігши ноги в межах поля.

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Статистика матчу

Вільямс завершив матч із 345 ярдами пасом, двома тачдаунами та 30 точними передачами з 44. Одунзе здійснив шість прийомів на 87 ярдів і набрав два тачдауни. Ранінбек «Чикаго» Д’Андре Свіфт здобув 162 ярди від лінії сутички та оформив тачдаун.

Гофф набрав 313 ярдів пасом, віддав один тачдаун і зробив одне перехоплення. Гіббс подолав 205 ярдів на виносі та тричі заніс м’яч у залікову зону, а Амон-Ра Сент-Браун здійснив сім прийомів на 146 ярдів.

Після перемоги «Чикаго» має баланс 9–2, тоді як «Детройт» із показником 8–3 зазнав першої поразки за сім матчів. Команди ще раз зустрінуться в передостанній тиждень регулярного сезону.

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