Чилі депортувало 75 іноземців чартерним рейсом — The Rio Times

У Чилі 23 жовтня 2026 року чартерним рейсом із Сантьяго депортували 75 іноземців до Колумбії, Перу та Домініканської Республіки. Це був 11-й такий рейс від початку президентського терміну Хосе Антоніо Каста, який розпочався 11 березня 2026 року. Про це повідомляє The Rio Times.

Літак вилетів з міжнародного аеропорту імені Артуро Меріно Бенітеса в Сантьяго та зупинився в північному місті Ікіке, де на борт піднялися ще семеро людей — шість колумбійців і один перуанець. Серед усіх пасажирів були 50 громадян Колумбії, 14 громадян Перу та 11 громадян Домініканської Республіки.

Адміністративні та судові рішення

За словами керівника підрозділу міграційної та міжнародної поліції PDI Ернесто Леона, 69 осіб видворили на підставі адміністративних рішень, ще шістьох — за рішеннями суду. Очільник Національної міграційної служби Франк Зауербаум заявив, що більшість пасажирів потрапили до Чилі через несанкціоновані перетини кордону.

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Леон повідомив, що п’ятеро пасажирів мали судимості, зокрема за торгівлю наркотиками, а в одному випадку — за зґвалтування. За даними видання, уряд також вказував серед правопорушень у цій групі насильницьке пограбування та незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Заяви уряду про депортації

Заступник міністра внутрішніх справ Максімо Павес заявив, що кількість депортацій у країні від початку 2026 року перевищила 2 тисячі, з яких приблизно 1,7 тисячі здійснили після вступу Каста на посаду. Водночас у поширеній урядом статистиці зазначено 1726 адміністративних і 199 судових депортацій — разом 1925 випадків. Джерело зазначає, що причину цієї розбіжності не пояснили.

Конгрес Чилі також завершив ухвалення законопроєкту, який має скоротити строк оскарження адміністративного рішення про депортацію з десяти до п’яти днів. Документ передбачає, що поліція PDI з дозволу судді зможе заходити до житла для затримання людей, щодо яких набули чинності рішення про видворення. Ці положення почнуть діяти після офіційної публікації закону, дату якої не назвали.

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