Чіно Морено, Лорен Мейберрі та Пітер Гук виконали пісні Joy Division і New Order — NME

У Peacock Theater у Лос-Анджелесі, США, 14 листопада Чіно Морено з Deftones, Лорен Мейберрі з Chvrches і Пітер Гук виконали пісні Joy Division та New Order на церемонії введення обох манчестерських гуртів до Зали слави рок-н-ролу. Як повідомляє NME, музиканти зіграли композиції Love Will Tear Us Apart гурту Joy Division, випущену 1980 року, та Bizarre Love Triangle New Order 1986 року.

Перед виступом фронтмен Nine Inch Nails Трент Резнор виголосив промову про вплив Joy Division і New Order на альтернативну музику. Він назвав їх двома з найвпливовіших гуртів останніх 50 років і відзначив шлях від суворого постпанкового звучання Joy Division до поєднання гітарної музики та електронної танцювальної музики у творчості New Order.

Відзнаку прийняв Пітер Гук

Пітер Гук, який грав на бас-гітарі в обох гуртах, був єдиним учасником Joy Division і New Order, що відвідав церемонію. Він прийняв відзнаку від імені музикантів і подякував прихильникам, наголосивши, що нагорода належить їм.

Введення до Зали слави стосувалося п’ятьох музикантів: покійного Іана Кертіса, Бернарда Самнера, Стівена Морріса, Гілліан Гілберт і Пітера Гука. Після смерті Кертіса 1980 року учасники Joy Division, що залишилися, створили New Order.

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Гук також подякував молодшим музикантам, які виступили разом із ним. Морріс, Гілберт і Самнер на церемонію не прибули; Морріс і Гілберт раніше призупинили гастрольну діяльність New Order, поки Гілберт проходить лікування від раку.

Суперечка з колишніми колегами

Після церемонії Гук заявив журналістам, що не має наміру пробачати колишнім учасникам New Order через, за його словами, їхні дії щодо нього та його родини. Водночас він пожартував, що міг би змінити позицію в разі пропозиції возз’єднання за 200 млн фунтів стерлінгів.

Гук залишив New Order у 2007 році, а гурт возз’єднався без нього у 2011-му. За даними NME, це спричинило тривалий спір щодо роялті та використання назви колективу. Сторони досягли юридичного врегулювання 2017 року, однак особисті розбіжності між ними збереглися.

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