У Галіфаксі, Канада, на початку щорічної зустрічі Консорціуму північноатлантичних гладких китів оприлюднили новий перепис популяції: у 2025 році вона налічувала 382 особини проти 389 роком раніше. Це означає зниження приблизно на 1,8%.

Дослідження підготували науковці Центру океанічного життя Anderson Cabot при Акваріумі Нової Англії та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Як повідомляє Mongabay, кількість самок репродуктивного віку лишилася на рівні 73.

Загрози для популяції

Північноатлантичні гладкі кити мають статус виду на межі зникнення за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи. Основними загрозами для них залишаються заплутування в рибальському спорядженні та зіткнення із суднами. За оцінкою NOAA, понад 85% китів цього виду хоча б раз заплутувалися в рибальських снастях, а приблизно 60% — неодноразово.

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Кити часто годуються та відпочивають поблизу поверхні води, але їх важко помітити через темне забарвлення й відсутність спинного плавця. Їхній ареал перетинається з жвавими морськими маршрутами та портами східного узбережжя США. Від 2017 року NOAA фіксує незвичайну подію масової смертності: між 2017 і 2026 роками повідомляли про загибель 43 китів, тяжкі травми 41 тварини та ще 92 випадки травм або погіршення стану здоров’я.

Рекордна кількість дитинчат

Водночас перепис зафіксував позитивний показник: у 2025 році народилися 24 дитинчати — найбільше з 2009 року. У популяції також з’явилися три нові матері. Проте самки починають розмножуватися приблизно у 10-річному віці, тому для відновлення чисельності дитинчата мають дожити до репродуктивного віку.

Науковиця Гезер Петтіс, яка очолює програму досліджень гладких китів у Центрі Anderson Cabot, зазначила, що популяція ще не вийшла на чітку траєкторію відновлення. Вона також висловила занепокоєння можливим послабленням у США правил щодо швидкості суден і відтермінуванням нових вимог до спорядження для промислу омарів і крабів.

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