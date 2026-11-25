Кількість працівників федерального уряду США зменшилася до найнижчого рівня від літа 1965 року, тоді як адміністрація президента Дональда Трампа намагається залучити до державної служби молодих фахівців. За даними Fortune, нині у федеральному уряді працюють близько 2,68 млн людей — приблизно на 1 тисячу менше, ніж у вересні.

Від створення Департаменту ефективності уряду США (DOGE) в січні 2025 року чисельність федерального персоналу скоротилася більш ніж на 258 тисяч посад, свідчать дані Управління кадрової служби США. Після офіційного розформування DOGE в листопаді 2025 року штат у 2026 році зменшився ще на 42 тисячі працівників.

Спроба залучити молодь

Міністр транспорту США Шон Даффі та директор Управління кадрової служби Скотт Купор 12 листопада відвідали Техаський християнський університет, де закликали студентів розглядати роботу в уряді. За словами Купора, люди віком до 30 років становлять лише 7% працівників цивільної служби, хоча на них припадає 23% усієї робочої сили США.

За даними Partnership for Public Service, у січні 2026 року частка федеральних службовців молодших за 30 років становила 7,9%, тоді як у вересні 2024 року — 8,9%. Даффі заявив студентам, що урядові потрібні «молоді, розумні люди», готові служити, і додав: «Ми благаємо людей приходити».

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У березні Управління кадрової служби запустило Early Career Talent Network для набору працівників початкового рівня на посади у фінансах, управлінні персоналом, інженерії, проєктному менеджменті та закупівлях. Перед цим стартувала програма U.S. Tech Force, що передбачає наймання тисячі інженерів і технічних спеціалістів для роботи над упровадженням штучного інтелекту в урядових структурах.

Скорочення та старіння персоналу

У квітні Міністерство транспорту США розпочало кампанію з набору авіадиспетчерів, орієнтовану на представників покоління Z та геймерів. Відомство повідомило, що найняло понад 2 тисячі авіадиспетчерів, а в жовтні встановило річний рекорд за кількістю кандидатів, прийнятих на навчання. Водночас загальна чисельність працівників міністерства приблизно на 4 тисячі менша, ніж до вступу Трампа на посаду.

Медіанний вік федерального службовця становить 47 років, тоді як загалом по країні — близько 42 років. Купор зазначав, що майже половина працівників федерального уряду перебуває в межах десяти років до пенсійного віку.

Професорка Гарвардської школи управління імені Кеннеді Елізабет Лінос вважає, що масштабні скорочення та нестабільність роботи можуть стримувати молодь від працевлаштування в урядових структурах. Судові документи, на які посилається Fortune, свідчать, що DOGE за перші два місяці роботи звільнив понад 24 тисячі працівників на випробувальному терміні у 18 федеральних агентствах.

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