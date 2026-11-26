Чиста міграція до Великої Британії за 12 місяців до червня становила 77 тисяч осіб, що стало найнижчим показником із 1997 року, якщо не враховувати період пандемії COVID-19. Показник, який відображає різницю між кількістю тих, хто прибув до країни, та тих, хто виїхав, знизився зі 204 тисяч у попередньому періоді, повідомляє The National.

Менше прибулих до країни

За даними Управління національної статистики Великої Британії, протягом року до червня до країни прибули 738 тисяч людей — на 17% менше, ніж роком раніше. Виїхала 661 тисяча осіб, тоді як у попередньому році цей показник становив 689 тисяч.

Основною причиною скорочення стала менша кількість довгострокових мігрантів, народжених за межами ЄС. Серед прибулих 550 тисяч становили громадяни переважно Індії, Китаю та Нігерії. Із них 47% приїхали з причин, пов’язаних із навчанням, 25% — для роботи, а 13% — щоб отримати притулок.

Кількість прибулих громадян країн ЄС+, до яких також відносять Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн і Швейцарію, залишалася загалом стабільною та становила 79 тисяч. Кількість британських громадян, які прибули до країни, становила 109 тисяч.

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Візові обмеження та відтік населення

Скорочення міграції відбувається після посилення правил видачі робочих віз, запровадженого попередніми консервативними та лейбористськими урядами. Серед обмежень — заборона для власників деяких віз привозити утриманців і підвищення порогів заробітної плати для кваліфікованих працівників.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що уряд повернув контроль над імміграційною системою та має намір продовжити реформи. Водночас старший дослідник Migration Observatory Оксфордського університету Бен Бріндл зазначив, що відтік населення з Великої Британії досі є відносно високим. За його словами, значну частину тих, хто виїжджає, становлять не громадяни країни, зокрема люди, які прибули кілька років тому, коли імміграція була значно вищою.

Із 661 тисячі людей, які виїхали з країни, 292 тисячі були громадянами держав поза ЄС+, 124 тисячі — громадянами ЄС+, а 245 тисяч — британцями. Серед тих, хто виїхав із країн поза ЄС+, 53% спочатку прибули до Великої Британії за студентськими візами.

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