Чисті запозичення державного сектору Сполученого Королівства у жовтні становили £17 млрд — приблизно на £1 млрд менше, ніж очікували економісти. Порівняно з жовтнем минулого року показник зріс приблизно на £800 млн. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані Управління національної статистики Сполученого Королівства.

Запозичення від початку фінансового року

Від початку поточного фінансового року чисті запозичення державного сектору сягнули £111,3 млрд. Це на £7,3 млрд менше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Головний економіст статистичного відомства Грант Фіцнер зазначив, що державні надходження зростали швидше за видатки, а особливо відчутно збільшилися надходження від податків, пов’язаних із доходами. Водночас місячний обсяг запозичень був вищим, ніж у жовтні торік, частково через збільшення витрат на обслуговування боргу.

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Витрати на обслуговування боргу

У жовтні виплати за відсотками за державним боргом зросли до £11,2 млрд — на £2,8 млрд більше, ніж за той самий місяць минулого року. Зростання цих витрат пов’язане з вищою вартістю запозичень на фінансових ринках.

Чистий державний борг досяг £3,1 трлн, або 95,8% валового внутрішнього продукту. Це на 1,9 відсоткового пункту більше, ніж рік тому, і відповідає рівням, востаннє зафіксованим на початку 1960-х років.

Бюджетний резерв

Минулого місяця канцлер Джон Гілі підвищив податки для банків, щоб профінансувати підтримку домогосподарств на тлі енергетичного шоку, пов’язаного з війною на Близькому Сході. У бюджеті він зберіг резерв у £15 млрд для дотримання фіскальних правил — це менше за £23,6 млрд, які залишалися у його попередниці Рейчел Рівз.

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