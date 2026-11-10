Член ФРС Воллер допускає підвищення ставки на 50 базисних пунктів — CNBC

Член Ради керівників Федеральної резервної системи США Крістофер Воллер під час виступу в Лондоні заявив, що схиляється до підвищення процентної ставки у грудні. За його словами, якщо дані щодо інфляції за жовтень виявляться вищими за прогнози, він вважатиме за потрібне розглянути збільшення ставки на 50 базисних пунктів.

Умови для більшого кроку

Воллер зазначив, що підтримав би підвищення ставки на 25 базисних пунктів навіть за м’якших, ніж очікувалося, показників інфляції. Водночас у разі сильніших даних він виступатиме за рішучіші дії. На його думку, обмеження підвищенням лише на 25 базисних пунктів у такому випадку могло б поставити під загрозу довіру до центрального банку.

Як повідомляє CNBC, Воллер наголосив, що ринки вже врахували у цінах очікування подальшого посилення монетарної політики. Він вважає важливим, щоб ФРС реалізувала обіцяні підвищення ставок у розумні строки, хоча це не обов’язково має відбуватися на кожному засіданні поспіль.

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Рішення ФРС у грудні

У жовтні Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку залишив ставку без змін, пояснивши це потребою накопичити більше інформації для визначення подальшого курсу політики задля зниження інфляції. Рішення не було одностайним: членкиня Ради керівників Ліза Кук і президентка Федерального резервного банку Клівленда Бет Геммак висловили незгоду.

Наступне засідання ФРС заплановане на 8–9 грудня. Перед ним Бюро статистики праці США має оприлюднити жовтневі дані індексу споживчих цін. За даними CME Group FedWatch, ринки оцінювали ймовірність грудневого підвищення на 25 базисних пунктів більш ніж у 80%, не закладаючи підвищення на 50 базисних пунктів.

Воллер охарактеризував економіку США як таку, що зростає здоровими темпами, а ринок праці — як стійкий, хоча й не надто динамічний через низькі темпи як найму, так і звільнень.

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