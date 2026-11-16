Член правління Банку Японії Такада закликав підвищити ставку — Channel NewsAsia

У Японії член правління Банку Японії Хадзіме Такада закликав регулятор якнайшвидше підвищити ключову ставку до «належного» рівня. Про це він заявив 16 листопада 2026 року під час промови в Токіо, повідомляє Channel NewsAsia.

Оцінка фінансових умов

За словами Такади, Банк Японії має гнучко підвищувати ставки після оцінки того, наскільки стимулювальними залишаються внутрішні фінансові умови. Водночас регулятору слід аналізувати події за кордоном.

Член правління вважає, що рішення щодо подальшого підвищення ставок потрібно ухвалювати з урахуванням обох чинників: ситуації на внутрішньому фінансовому ринку та змін у світовій економіці.

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Ризики прискорення цін

Такада також заявив, що Банку Японії варто зосередитися на запобіганні ризикам прискорення зростання цін. Серед таких ризиків він назвав наслідки конфлікту на Близькому Сході.

Він зазначив, що банк має діяти оперативно після оцінки рівня стимулювання у внутрішніх фінансових умовах і аналізу розвитку подій за межами Японії.

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