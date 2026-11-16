Член Ради ФРС Майкл Барр попередив про ризики ШІ для фінсистеми — Channel NewsAsia
Член Ради керуючих Федеральної резервної системи Майкл Барр 16 листопада у Мілані, Італія, попередив про ризики, які штучний інтелект може створити для торгівлі, кібербезпеки та захисту споживачів й інвесторів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.
Побоювання щодо стабільності
За даними останнього звіту ФРС про фінансову стабільність, 87% учасників опитування, проведеного для документа, назвали ШІ суттєвим ризиком для фінансової системи. Серед причин вони вказали на можливість кібератак, складне фінансування, пов’язане зі штучним інтелектом, а також імовірність широкого падіння фондового ринку в разі сповільнення прибутків компаній у сфері ШІ.
Барр також застеріг, що дедалі більша залежність від моделей ШІ у торгівлі може спричинити стадну поведінку та порушити роботу ринків. За його словами, алгоритми, здатні до самонавчання, можуть маніпулювати ринками й дестабілізувати їх.
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Ризики для банків і клієнтів
Окремо представник ФРС звернув увагу на використання ШІ-агентів у роздрібному банкінгу. Банки можуть не мати змоги встановити, чи уповноважений клієнтом ШІ-агент, який намагається здійснити дії з його рахунком. Навіть ШІ-агенти, що правомірно діють від імені клієнтів із високою швидкістю, можуть прискорити масове вилучення коштів із банків і перевантажити традиційні механізми захисту.
Барр також згадав кіберзагрози з боку зловмисників, які використовують ШІ, або неконтрольованих ШІ-агентів, що можуть експлуатувати вразливості фінансової системи. Він наголосив на потребі зменшувати ризик посилення упереджень у споживчому кредитуванні та запобігати змові, маніпуляціям на ринку й торговим стратегіям, здатним спричинити значну волатильність або системний ризик.