Члени Банку Японії вважають близьке підвищення ставки необхідним — The Japan Times

У Японії короткий звіт Банку Японії про засідання 29–30 жовтня засвідчив, що багато членів правління вважають близьке підвищення процентної ставки необхідним. Документ, оприлюднений 10 листопада, вказує на значну ймовірність такого рішення у грудні.

Позиція членів правління

Як повідомляє The Japan Times, один із дев’яти членів правління вважає, що Банк Японії має ухвалити рішення про наступне підвищення ключової ставки, щойно це стане можливим, не виявляючи надмірної обережності. Таку позицію наведено у викладі думок учасників засідання.

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Очікування на грудень

Після жовтневого засідання голова Банку Японії Кадзуо Уеда також зазначив, що чергове підвищення ставки в грудні можливе. За даними видання, на тлі тривалого зростання цін центробанк прискорив темпи підвищення ставок. Поточні очікування щодо подальшого збільшення вартості запозичень зосереджені навколо квартального темпу таких рішень. Деталі викладу думок засвідчили вищу впевненість у підвищенні ставки у грудні.

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