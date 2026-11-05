Членкиня міськради Нітья Раман перемогла мера Лос-Анджелеса — The Guardian

У Лос-Анджелесі, США, членкиня міської ради Нітья Раман перемогла чинну мерку Карен Басс у напруженій боротьбі за посаду керівника другого за чисельністю населення міста країни. Як повідомляє The Guardian, Раман стала першою кандидаткою, підтриманою Демократичними соціалістами Америки, яку обрали на посаду в Лос-Анджелесі.

Шлях до мерії

Раман — міська планувальниця та політична аутсайдерка. Вона увійшла до політики у 2020 році, коли здобула місце в міськраді Лос-Анджелеса, перемігши чинного члена ради від Демократичної партії. Це був перший за 17 років випадок, коли чинний член міськради програв вибори. Її кампанію тоді підтримав Берні Сандерс.

Під час кампанії 2020 року Раман пов'язувала свій успіх із роботою волонтерів: за її словами, команда постукала у 80 тисяч дверей, а до загальних виборів налічувала дві тисячі добровольців. У 2024 році її з великим відривом переобрали до міськради.

Житло і бездомність

Головними темами політики Раман є доступність житла, бездомність і права орендарів. Вона вступила до місцевого осередку Демократичних соціалістів Америки у 2019 році, оскільки, за її словами, це була одна з небагатьох організацій, що змістовно порушувала питання вартості житла в місті.

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Її передвиборча платформа передбачає збільшення житлового будівництва утричі — від доступного та ринкового житла до соціального житла і притулків. У 2017 році Раман також стала однією з п'ятьох співзасновниць SELAH Neighborhood Homeless Coalition — волонтерської організації, що займається допомогою та адвокацією для бездомних людей у північно-східній частині Лос-Анджелеса.

Розбіжності з союзниками

Попри належність до демократичних соціалістів, Раман не мала широкої підтримки колег у міськраді: троє інших членів ради, яких також обрали за підтримки цього руху, підтримали на виборах Басс. Місцевий осередок Демократичних соціалістів Америки не підтримав Раман на праймеріз, однак після її виходу до другого туру схвалив її кандидатуру.

Організація водночас вказувала на розбіжності з Раман, зокрема щодо її позиції стосовно Палестини та підтримки, яку вона отримала у 2024 році від проізраїльського демократичного клубу. На національному рівні Демократичних соціалістів Америки також розглядали скасування підтримки Раман через її позицію щодо Ізраїлю, але відповідний комітет проголосував проти цього рішення — 14 голосів проти 13.

Раман наголошує на політичній незалежності та готовності не погоджуватися із союзниками. Зокрема, вона виступала за реформування податку на дорогі особняки в Лос-Анджелесі, хоча називала таку позицію вкрай непопулярною. Вона також заявляла, що підтримує скандинавську модель соціал-демократії з регульованою ринковою економікою.

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