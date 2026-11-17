У США членкиня правління Федеральної резервної системи Ліза Кук відмовилася свідчити перед комісією адміністрації Дональда Трампа, яка розглядає підстави для її звільнення. Її адвокати назвали процедуру несправедливою та такою, результат якої, на їхню думку, визначили заздалегідь, повідомляє The Independent.

Адвокати Кук відмовилися від її участі у слуханнях, запланованих на наступний місяць. Раніше посадовці вимагали, щоб вона з’явилася перед комісією 6 листопада.

Звинувачення та позиція Кук

Посадовці адміністрації Трампа наполягають, що Кук має відповісти на твердження про можливе іпотечне шахрайство у 2021 році — ще до її вступу до правління ФРС. Кук ці твердження заперечує.

Трамп намагається звільнити Кук із серпня 2025 року. Вона стверджувала, що такі дії загрожують незалежності центрального банку та пов’язані з прагненням президента знизити вартість запозичень.

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Адвокат Кук Аббе Девід Ловелл у листі до радника Білого дому Вільяма Шарфа заявив, що його клієнтка не має юридичного обов’язку брати участь у несправедливому слуханні. Він також назвав комісію з трьох осіб фасадом, покликаним приховати заздалегідь ухвалене рішення про її звільнення.

Можливе слухання без Кук

Представники адміністрації Трампа попередили, що можуть провести слухання без Кук. У листі від 3 листопада вони зазначили, що комісія залишає за собою право зробити несприятливі для неї висновки через неявку.

До комісії увійшли головний економічний радник Трампа Кевін Гассетт, призначена керувати Комісією з рівних можливостей зайнятості Андреа Лукас і кандидат Трампа на посаду міністра праці Кіт Сондерлінг. За заявою Білого дому, комісія рекомендуватиме, чи є підстави для звільнення Кук. Закон дозволяє президентові звільнити члена правління ФРС лише «за наявності підстав».

У червні Верховний суд США зупинив спробу Трампа усунути Кук, поки триває судовий розгляд. Суд не вирішував, чи відповідають дії Кук критерію для звільнення, але зазначив, що президент може спробувати зробити це знову за умови належного повідомлення та можливості надати відповідь. Голова ФРС Кевін Ворш 28 жовтня заявив, що йому не відомо про участь регулятора в цьому провадженні.

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